Scudetto diretta Napoli e Inter, segui le ultime news sulle partite di oggi

È il sabato che può decidere il campionato. Oppure è il sabato che può lasciare tutto come è, rinviando i verdetti alle prossima settimana. Perché il Napoli, che ha tre punti di vantaggio sull'Inter, non può vincere il campionato oggi neppure se dovesse battere il Lecce e l'Inter perdere in casa con il Verona, ma se dovesse succedere le mancherebbe davvero solo l'aritmetica certezza del quarto tricolore. Viceversa, se i nerazzurri dovessero vincere e la squadra di Conte essere fermata dal Lecce, in piena lotta salvezza, tutto si riaprirebbe. Di seguito, quindi, la cronaca in tempo reale e le ultime news prima delle due partite chiave. Inizia il Napoli a Lecce alle 18, chiude l'Inter alle 20.45 al Meazza contro il Verona.

12:05

Lecce-Napoli, dove vederla in tv

Dove vedere in tv Lecce-Napoli delle 18: leggi tutte le informazioni necessarie QUI

12:03

Come sta l'Inter? Tutto sulla condizione psicofisica dei nerazzurri

La prestazione pazzesca al Montjuic contro il divino Yamal e vari niños de oro ha risvegliato l’orgoglio e riempito d’ambizione la squadra svuotata dalle sconfitte con Bologna, Milan in Coppa Italia e Roma, ma la stanchezza fisica e mentale è inevitabile e martedì c’è il bis decisivo a San Siro. L’Inter può credere nella finale e non soltanto sognarla, ha dimostrato di essere all’altezza, ma le difficoltà fioccano: oggi Inzaghi è costretto a rinunciare agli infortunati Lautaro e Pavard e allo squalificato Calhanoglu, e Dimarco non è al meglio da un po’. Farà tra i sette e i nove cambi di formazione rispetto a Barcellona. Scelta obbligata ma anche un orientamento prima del rush finale: Torino in trasferta, Lazio a San Siro e Como sul lago. Con la Lazio, la ex di Simone, unica in ballo per qualcosa.

12:01

Napoli e Inter, cosa è successo nelle ultime settimane

Nelle ultime due settimane c'è è stato soprattutto il testa a testa per lo scudetto: la mattina del 19 aprile l’Inter era prima con tre punti di vantaggio sul Napoli; la sera del 27 aprile a comandare la classifica s’è ritrovato il Napoli con tre punti di vantaggio sull’Inter. Il parziale del primo set: 6-0. Ma ora è cominciato il secondo e Conte deve mantenere il servizio (dall'inviato Fabio Mandarini)

11:32

Napoli a Lecce senza presidente, dove si trova De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis non è a Lecce con la squadra e non arriverà neppure in serata: il presidente si trova con la moglie alle Maldive e tornerà in Italia dopo il fine settimana

11:28

Napoli in ritiro a Lecce, stamattina risveglio muscolare

Il programma del Napoli in ritiro a Lecce: stamattina risveglio muscolare, pranzo, riposo e poi partenza intorno alle 16.15 per lo stadio

10:46

Inter contro il Verona, la rivoluzione di Inzaghi

Per quanto riguarda l'Inter, Inzaghi sta pensando a una rivoluzione con tanti titolari a riposo. L'allenatore dell'Inter, squalificato così come Calhanoglu, ovviamente pensa alla semifinale di ritorno di martedì contro il Barcellona a San Siro e cerca di far rifiatare i titolari. Non ci sarà Lautaro, infortunato: la speranza è riaverlo almeno (o forse solo) per la panchina martedì sera

10:42

Napoli a Lecce, Conte pensa al 4-4-2

Per la sfida di oggi a Lecce Conte pensa al 4-4-2

10:39

Napol e Inter, scudetto a due facce

Napoli-Inter, scudetto a due facce: LEGGI QUI l'editoriale del direttore, Ivan Zazzaroni

10:37

Napoli e Inter, la situazione in classifica: tutti i numeri

Il Napoli guida la classifica con 74 punti, l'Inter è a 71. La squadra di Conte ha 54 gol fatti e 25 subiti, quella di Inzaghi ha sengato di più (72 reti) ma ha anche subìto di più (33 gol)

10:35

Napoli e Inter, a che ora giocano

Il Napoli giocherà alle 18, l'Inter alle 20.45. I nerazzurri sapranno, quindi, già il risultato degli avversari al momento di scendere in campo

Roma