Liga, l'Atletico Madrid frena: solo un pareggio con l'Alaves

MADRID (Spagna) - Nella 34ª giornata di campionato l' Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone pareggia in trasferta a Vitoria Gasteiz contro l' Alaves . La sfida è nervosa, gli animi sono concitati e soltanto la revisione al Var evita l'espulsione di Julien Alvarez precedentemente allontantato dal terreno di gioco per un duro intervento. I padroni di casa limitano le giocate degli ospiti controllando le manovre dell'Atletico Madrid senza troppi affanni.

Atletico, Oblak protagonista nella ripresa

La sfida si accende nella ripresa, l'Alaves sfiora il vantaggio con Kike Garcia, ma la conclusione viene intercettata da Oblak. L'Atletico Madrid replica a un quarto d'ora dalla fine con Lenglet che impegna severamente il portiere avversario. I padroni di casa spingono, e nel finale Oblak deve nuovamente intervenire per evitare il vantaggio dei padroni di casa dopo l'ennesima conclusione di Kike Garcia. E' l'ultima occasione della partita. Termina zero a zero, per l'Atletico Madrid un punto che consolida il terzo posto.

