C'è chi dice che il punto più alto della Roma degli ultimi due anni porti la firma di Edoardo Bove. Perché quando ha segnato il gol al Bayer-Leverkusen, che fece la differenza nella semifinale di Europa League, i tifosi hanno provato una felicità che mai, almeno finora, è tornata. Sarà (anche) per quello che oggi i romanisti hanno voluto restituire a Bove un po' di quella felicità. O, almeno, un abbraccio grande come tutto l'Olimpico e forse pure come il Franchi. Perché se, in campo, Roma e Fiorentina se ne sono date, e dette, di tutti i colori, quando Bove è andato a prendersi l'omaggio annunciato dei romanisti tutti sono rimasti: Mancini lo ha abbracciato, Pellegrini e Dybala erano commossi, i suoi compagni della Fiorentina anche. Sono restati mentre lui, in lacrime, è andato prima sotto al settore ospiti e poi sotto la Curva Sud. È come se tutti avessero voluto guardargli le spalle, mentre faceva una delle camminate più lunghe e difficili della sua vita. Perché Bove è un professionista ma è anche un tifoso della Roma. E perché non lo sa se tornerà su un campo da calcio. Lo spera, combatterà per farlo, ma non può saperlo. E allora il (quasi) ventitreenne di oggi ha lasciato spazio al ragazzino che era e che quella stessa curva la viveva prima da tifoso e poi da calciatore. I romanisti lo hanno abbracciato tanto oggi: hanno cantato per lui, gli hanno gridato "noi non ti lasceremo mai" e poi: "Che sarà sarà". Gli hanno scritto forza, lo hanno invitato a sognare ancora, lo hanno applaudito e chiamato fin dal riscaldamento. E non importava che a seguirlo ci fosse una troupe di Netflix e non importava neppure il risultato. L'abbraccio a Edoardo ci sarebbe stato lo stesso perché la Roma voleva così e la Fiorentina, ovviamente, era stata informata di tutto.