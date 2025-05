L'ASD Savio Calcio passa nelle mani di Santoro e Soave: "Punteremo a risultati importanti"

L'ASD Savio Calcio comunica ufficialmente il completamento del trasferimento societario del 100% delle quote di ASD Savio Srl ai nuovi soci Stefano Santoro, stimato imprenditore nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, e Alessandro Soave, noto imprenditore del settore edilizio. I nuovi proprietari hanno espresso grande entusiasmo e determinazione, ribadendo l’intenzione di valorizzare e far crescere ulteriormente questa importante realtà sportiva romana, da sempre punto di riferimento per la comunità locale.