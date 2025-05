Psg, il cambiamento culturale di Luis Enrique è già un successo. Ora manca solo la finale

Domani spegnerà 55 candeline, ma la fetta grossa della torta Luis Enrique la vuole stasera. Il tecnico spagnolo contro l'Arsenal dovrà difendere (parola grossa per uno come lui) lo 0-1 dell'andata a Londra per ottenere la seconda finale di Champions da allenatore e provare finalmente a portare il trofeo più ambito a Parigi. Nel 2015 proprio Lucho diventò l'incubo per la Juventus nella finale di Berlino vinta per