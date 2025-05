"Totti o De Bruyne?": la risposta di Calafiori spiazza tutti

Riccardo Calafiori vuole concludere al meglio la sua stagione con la maglia dell' Arsenal . L'italiano ha del tutto recuperato dall'infortunio al ginocchio e sarà a disposizione di Arteta per la semifinale di ritorno di Champions League al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain . Una buona stagione d'esordio per l'ex Roma e Bologna con anche tre gol e due assist in 26 partite: minutaggio fortemente condizionato dai parecchi infortuni subiti nella sua prima annata in Premier League. Mentre recuperava dall'ultimo problema fisico, ha fatto un gioco con la redazione di Goal che gli ha fatto scegliere una top 11 tra leggende della Serie A e della Premier League .

Calafiori sceglie tra Serie A e Premier League: ci sono Pirlo, Aguero e Maldini, scartato Nesta

In porta Buffon vince su Cech, come Cafu a sinistra su Walker e Chiellini su Rio Ferdinand. L'attuale terzino dell'Arsenal sceglie la Premier League, e dunque Virgil Van Dijk, nel confronto con Alessandro Nesta. Senza dubbi va su Maldini nel confronto con Ashley Cole e anche Pirlo vince su Paul Scholes. Lo scoglio più importante per il giocatore cresciuto nel vivaio della Roma arriva quando esce la sfida tra Francesco Totti e Kevin De Bruyne. Calafiori afferma: "Amo Totti, ma per quello che ha fatto scelgo De Bruyne". Yaya Touré contro Kakà? "Yaya è sottovalutato, ma preferisco comunque Kakà". Aguero vince su Eto'o e Ronaldo il Fenomeno su Thierry Henry. Nella sfida dei centravanti tra Ibrahimovic e Luis Suarez, Calafiori sceglie l'uruguaiano, chiudendo la sfida tra Serie A e Premier League con un 7-4 per il massimo campionato italiano.