Conclave per il nuovo Papa: spunta anche De Rossi in piazza San Pietro

Oggi 7 maggio è ufficialmente iniziato il Conclave . Dopo la morte di papa Francesco, i 133 cardinali con il diritto di voto si sono riuniti nella Cappella Sistina per decidere chi sarà il successore dell'argentino. Circa 30mila i fedeli e non che hanno raggiunto Piazza San Pietro e Via della Conciliazione in attesa dell'elezione ufficiale. Tra questi c'è anche Daniele De Rossi .

De Rossi in Piazza San Pietro per il Conclave

Anche l'ex allenatore e calciatore della Roma attende la prima fumata, nero o bianca che sia, del Conclave. De Rossi inoltre non ha rinunciato a concedersi per alcuni selfie con chi lo ha riconosciuto in Piazza San Pietro. Il campione del mondo del 2006 abita a due passi dalla Basilica di San Pietro ed era in zona per motivi personali. La prima votazione del Conclave è iniziata dopo la meditazione spirituale affidata al predicatore della Casa Pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa.