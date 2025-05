Caos, vaffa e polemiche in Lazio-Juve: cosa è successo negli ultimi minuti di bufera

Polemiche, "vaffa", frasi a sorpresa, cambi dopo 7', pure un rigore annullato. E poi un palo e un gol: succede di tutto negli ultimi - deliranti - minuti di Lazio-Juve . Nell'ordine: Rovella , sostituito, si infuria, ma il segno del "vaffa" con la mano e getta il fratino a terra. Perin, nervosissimo in panchina con la Juve in vantaggio ma in inferiorità numerica, si lascia sfuggire che non è così nervoso "neppure quando gioco". Poi, i cambi a sopresa di Tudor.

Tudor, cambi a sorpresa: la reazione dei giocatori

Tudor, a sorpresa, leva Conceicao e soprattutto Adzic, entrato da meno di 10'. Al loro posto Gatti e Vlahovic. Locatelli capisce l'aria che tira: va ad abbracciare Conceicao e lo calma. Le telecamere, invece, pizzicano Adzic a dir poco stupito che si indica col dito come a dire: "Ma davvero esco io?". Sì. Poco dopo, rigore per la Lazio che però viene annullato per fuorigioco precedente di Castellanos. Infine, nel recupero, palo per la Lazio e poi al 96' gol di Vecino. Tutto questo in meno di poco più di 10'.

