Calcio femminile, che impresa per l'Italia Under 17. Gravina: "Sognare non è proibito"

Qualificazione alla semifinale europea e, anche, se non sorpattutto, al mondiale di categoria. La Nazionale Under 17 femminile ha battuto 2-1 le campionesse in carica della Spagna, qualificandosi alle semifinali dell’Europeo – che si sta disputando in questi giorni nelle Isole Faroe – e automaticamente anche ai prossimi Mondiali di categoria, in programma da ottobre in Marocco. Era da undici anni, dall’edizione 2014, che l’Under 17 femminile non raggiungeva un risultato così prestigioso. Decisiva la doppietta di Giulia Galli, attaccanre della Roma. Soddisfatto naturalmente il presidente Gravina: “La qualificazione al Mondiale di categoria è un risultato straordinario che certifica una volta di più la crescita complessiva del movimento italiano. Contro delle vere e proprie corazzate, le Azzurrine hanno mostro tutto il loro valore vincendo un girone difficilissimo, anche grazie all’ottimo lavoro di Selena Mazzantini e di tutto il suo staff. Adesso sognare non è proibito”. E proprio l’allenatrice, Selena Mazzantini, aggiunge: “È un’impresa frutto del lavoro di tutto lo staff, non solo tecnico, ma anche medico e organizzativo. Ed è uno straordinario risultato che abbiamo raggiunto grazie alla continua evoluzione delle ragazze, dall’inizio della stagione a oggi”. Mercoledì è in programma la semifinale contro la Norvegia: le giovanissime azzurre non vogliono fermarsi.