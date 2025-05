Rio Ferdinand dopo i giorni in ospedale: "Panico totale, sentivo gli occhi..."

ROMA - Un grande spavento per Rio Ferdinand, che qualche giorno fa aveva creato apprensione tra i suoi fan e nel mondo del calcio con un messaggio postato sui social da un letto dl'ospedale: "Mi dispiace tantissimo perdermi le semifinali questa settimana su Tnt! Auguro al team il meglio, guarderò ogni minuto dall'iPad!" aveva scritto il 46enne ex difensore inglese, oggi commentatore televisivo per 'TNT Sports'.