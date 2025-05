Buffon e la frase sul bidone della spazzatura: "Mi vergogno. Allegri mi disse..." Poi l'aneddoto su Mazzone

Buffon: "Moreno? La colpa era nostra ma arbitrò in maniera ignobile"

Un excursus dei Mondiali: "Nel 2006 sono stato il VAR per la testata di Zidane [ride, ndr]. La mia reazione e la mia corsa verso la zona incriminata ha fatto sì che gli arbitri si accorgessero che qualcosa era successo. Non lo diranno mai, ma l’azione è stata rivista in tv da loro. Tutto quello che era successo l’avevo visto solo io". E su Moreno nel 2002: "Avevamo capito che i media avevano condizionato il sentimento popolare. Tutti hanno visto, a giusta ragione, in Moreno il vero nemico numero uno che ci ha fatto uscire. Probabilmente la colpa era nostra, però lui arbitrò in maniera ignobile. Uscimmo dall’aeroporto quasi tra gli applausi". Infine un commento sulla finale di Champions tra Inter e Psg: “Ho un ruolo, in questo momento, che è federale superpartes. La verità però è una: le finali sarebbe giusto che le vincessero le squadre che meritano veramente. Chi se lo meriterà tra Psg e Inter lo prenderà. Ho perso tre finali, in nessuna delle tre abbiamo meritato di vincere. La Champions dispiace per la gente della Juve, ma a me non cambia niente, vuol dire che in quel momento sono stati più bravi gli altri”.