Incidente dopo Milan-Bologna: si scontrano quattro auto della polizia

Dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna , c'è stato un momento spiacevole per le forze dell'ordine impegnate nel servizio pubblico nella Capitale. Quattro auto della polizia, che staveno facendo la scorta ai tifosi del Milan di rientro dopo la sconfitta all'Olimpico, sono state coinvolte in un incidente in A1.

Tamponamento tra le auto della scorta per i tifosi del Milan

Diversi i feriti causati dal tamponamento che ha provocato anche code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per i curiosi che si sono fermati a guardare. Ci sarebbe un ferito più grave, portato via in elisoccorso, uno in condizioni di media gravità e altri feriti più lievi trasportati in ospedale dalle ambulanze. Dalle prime ricostruzioni dell'incidente, due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena. L'impatto sarebbe avvenuto al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), nei pressi dello svincolo dell'A15.