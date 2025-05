Fair Play 2025: grande appuntamento per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

È tutto pronto per il primo grande appuntamento del mese di maggio per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale . Sabato 17, al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma, è infatti in programma l'evento " Fair Play 2025" , una grande festa in cui emergeranno i valori alla base della DCPS: inclusione, amore per il calcio, voglia di superare ogni tipo di barriera.

DCPS, torneo amichevole per l'evento "Fair Play 2025"

Le 12 squadre della DCPS daranno vita, sui vari campi del centro sportivo, a un torneo amichevole. Si tratta di squadre di Terzo Livello (quello in cui giocano gli atleti con un grado di disabilità più accentuato), che sono state invitate per il fair play mostrato nell'arco della stagione e/o per non aver mai partecipato in precedenza a una Finale Nazionale della DCPS. In totale gli atleti coinvolti saranno circa 180. Le squadre provengono da 11 diverse regioni: Abruzzo (Rurabilandia, gemellata con il Pineto), Calabria (Girasoli della Locride), Emilia-Romagna (BFC Senza Barriere, gemellato con il Bologna), Lazio (Insuperabili), Liguria (Genoa, gemellata con l'omonimo club professionistico), Lombardia (Nembrese 1913, gemellata con l'Atalanta), Marche (Stella del Mare), Piemonte (Squadra mista tra Alba e Moncalieri), Sardegna (San Paolo Sassari), Sicilia (Delfini Blu), Toscana (Lastrigiana Un Calcio per Tutti). Inoltre è prevista la presenza di due arbitri di grande rilevanza nazionale: Daniele Doveri, presidente della Sezione Roma 1 (ben 244 partite dirette in Serie A), che passerà in mattinata per un saluto (domenica sera dirigerà Parma-Napoli), e Francesco Fourneau, che nella massima serie vanta 52 gettoni e che arbitrerà una delle partite del torneo. Le premiazioni chiuderanno l'evento e poi ci si comincerà a preparare la Finale Nazionale di Tirrenia del 24-25 maggio, atto conclusivo della stagione della Competizione 'Il Calcio è di Tutti'