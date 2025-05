Fair Play, calcio e divertimento: giornata fantastica per la DCPS

L'evento Fair Play 2025, indetto anche per celebrare il Giubileo, ha riempito di allegria, voci e colori il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma. Invitate 12 delle 250 squadre della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, per vivere insieme una giornata sui campi di calcio e passare delle ore spensierate, all'insegna dell'inclusione e della voglia di condividere un'esperienza da ricordare. Prima del fischio d'inizio delle partite, toccante il momento della benedizione di monsignor Walter Insero, che per l'occasione ha declamato una rivisitazione della Preghiera dello Sportivo. Poi, tutti in campo, per un torneo amichevole che ha visto la partecipazione di Rurabilandia (gemellata con il Pineto Calcio), Girasoli della Locride, BFC Senza Barriere (gemellato con il Bologna), Insuperabili Lazio, Genoa (gemellato con l'omonimo club professionistico), Nembrese 1913 (gemellata con l'Atalanta), Stella del Mare, Alba-Moncalieri (squadra mista), San Paolo Sassari, Delfini Blu e Lastrigiana Un Calcio per Tutti.

Gravina: "Il calcio possiede un linguaggio che parla di inclusione"

A inaugurare la giornata, gli interventi dei presidenti Gabriele Gravina (FIGC), Giovanni Malagò (CONI), Ezio Simonelli (Lega Serie A), e Franco Carraro (DCPS). "Per prima cosa - ha detto Gravina - voglio ringraziare le atlete, gli atleti e gli staff di tutte le squadre per tutto quello che fanno. Per noi è doveroso avere un profondo rispetto per la determinazione di questi ragazzi e per quanta passione mettono in campo in ogni occasione. La testimonianza più bella che ci danno è che ciascuno di noi, con impegno e un po' di coraggio, può superare qualsiasi ostacolo. Il calcio possiede un linguaggio universale, un linguaggio che parla di inclusione".

"Sono affascinato e impressionato - ha dichiarato il presidente del CONI Malagò - dalla grandezza di questo evento e dal comportamento dei vostri calciatori, che vedo divertirsi sui campi. Siamo in un centro sportivo che ha visto prepararsi alle Olimpiadi i più grandi atleti della storia dello sport. Sono felice che oggi, qui, ci siate voi". "Considero un vero privilegio - ha sottolineato il presidente della Lega Serie A Simonelli - che i 20 club di serie A abbiano tutti un gemellaggio con una squadra della DCPS". "Ringrazio le componenti del mondo del calcio, e dello sport in genere, che ci supportano - ha aggiunto Carraro, presidente della DCPS - e porgo anche un sentito ringraziamento alle famiglie dei nostri atleti, che ci danno la forza di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile".

Come previsto, l'AIA ha assicurato la presenza di due arbitri di rilevanza nazionale. Daniele Doveri, uno degli arbitri più esperti dell'organico CAN, è passato a fare un saluto (domenica sera dirigerà Parma-Napoli): "Un clima così bello ci vorrebbe in tutti i livelli del calcio, da quello giovanile alla Serie A". Francesco Fourneau ha invece arbitrato due partite: "La prima parola che mi viene in mente per commentare questa bella esperienza è divertimento. Mi sono divertito insieme a questi splendidi ragazzi".

Premiato il nuotatore paralimpico Matteo Pieropan

Nel pomeriggio, spazio a giochi, intrattenimento e alle premiazioni, aperte da un altro gradito ospite, l'ex calciatore Luigi Di Biagio, 31 presenze in Nazionale (di cui è stato CT per 2 partite, nel 2018) e per ben 6 anni allenatore dell'Under 21. L'ex centrocampista - tra le altre - di Roma e Inter ha premiato il nuotatore paralimpico Matteo Pieropan, vincitore di tre medaglie d'oro ai recenti 'Invicta Games'. Infine, dopo l'esecuzione degli inni dell'Unione Europea e d'Italia (che è stato cantato 'live' dal tenore Davide Battiniello), medaglie per tutte le squadre, con la consegna dei premi fatta dal presidente Carraro, insieme ai componenti del Consiglio direttivo della DCPS e al suo Responsabile nazionale, Giovanni Sacripante. A presentare l'evento, due voci ormai abituali per gli appuntamenti della DCPS: quelle del giornalista Claudio Arrigoni e dello speaker di Radio Italia Francesco Pasquali. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC si ritroverà nel prossimo fine settimana a Tirrenia, per la Finale del 24-25 maggio, che assegnerà i tre titoli nazionali per ciascuno dei livelli di gioco in cui è suddivisa la Competizione 'Il Calcio è di Tutti'.