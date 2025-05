Dazn racconta lo scudetto in esclusiva 

Dazn si prepara ad un finale di stagione imperdibile. Trasmetterà in esclusiva le due partite decisive per lo scudetto stasera alle 20.45: Napoli-Cagliari e Como-Inter. A Napoli, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo, Diletta Leotta e Ciro Ferrara inviati speciali a bordo campo. In aggiunta, anche gli inviati Alessio De Giuseppe e, da Piazza Plebiscito, Barbara Cirillo. A Como, il racconto del match sarà invece affidato alla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, gli approfondimenti dal campo di Marco Russo e gli inviati speciali Tommaso Turci e, da Piazza del Duomo di Milano, Federico Sala.

Dazn, la maratona scudetto

La serata prenderà il via dalle 19 con un inedito prepartita a doppia conduzione in diretta dai due stadi: due telecronache, due canali dedicati che interagiranno senza il filtro di uno studio centrale. Nel post-gara, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare, dallo studio, le analisi e il racconto dell’assegnazione e celebrazione dello scudetto con Giorgia Rossi in conduzione. A completare, su un terzo canale, torna “Zona Serie A”, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. La telecronaca speciale sarà affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.