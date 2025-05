FIRENZE - L’Inter ha vinto il Campionato Primavera 2024-2025 battendo in finale la Fiorentina. I ragazzi nerazzurri - allenati dal tecnico Zanchetta - hanno dominato la sfida per l’assegnazione dello scudetto vincendo per 3-0: le reti del successo interista portano la firma di Bovo, Beranbruch e Lavelli. Undicesimo scudetto per la Primavera dell’Inter che è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di successi in questa categoria.