De Rossi: "Gasperini allenatore incredibile: ieri ho dovuto discutere con qualche tifoso della Roma…"

Daniele De Rossi sarà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Appena arrivato in città è stato intervistato da Sky Sport proprio sulla gara: "Non si sa mai cosa esce fuori da una finale, anche l'ultima giocata dall'Inter pensavamo a un match più dominato dal City, invece fu una grande prestazione dell'Inter. Oggi potremmo pensare così del PSG, ma l'Inter negli anni è cambiata tanto ed è diventata più dominante in campo, molto più qualitativa ed è molto bello vederla giocare".