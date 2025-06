Rovesciata incredibile in Flamengo-Genoa: che gol di Da Silva al Torneo Manlio Selis

In corso in questi giorni il prestigioso "Torneo Manlio Selis", giunto ormai alla sua 28esima edizione. A catturare l'attenzione del pubblico di Gallura, dove si sta svolgendo la kermesse dedicata alle formazioni Under 14 maschili, è stata la splendida rovesciata di Joao Vitor Weinrich Da Silva, talento brasiliano del Flamengo autore di un gol pazzesco contro i pari categoria del Genoa.