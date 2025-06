Calcio giovanile, quante finali: tutte le info per seguirle 

- Una carovana in movimento, perdi grandenel Lazio., dal futsal al calcio maschile, passando per quello femminile, saranno, per un totale di 25 partite in queste finali giovanili Tim, 17 delle quali trasmesse su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Figc, con gli highlights delle gare disponibili anche su Dazn. Nel dettaglio: dieci semifinali, due finali per il terzo posto (quelle delle categorie Under 17 e Under 15 di futsal) e 13 sfide che assegneranno altrettanti tricolori. In campo oltre 800 atleti. Si giocherà al “Benito Stirpe” di, al “Domenico Francioni” di, il “Centro d'Italia-Manlio Scopigno” di, all’ “Enrico Rocchi di”, al “Roberto Del Bianco” die al “Giovanni Scavo” di. A questi, si aggiunge il Palasport di Fondi che ospiterà le competizioni di futsal. L'accesso agli impianti sarà totalmente gratuito dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile sul sito figc.

“Scende in campo nel Lazio la meglio gioventù del calcio italiano, il fiore all’occhiello del nostro movimento – le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina - i grandi numeri e l’ottima qualità tecnica dei partecipanti rendono alla perfezione la ritrovata vitalità dei vivai delle società professionistiche e dilettantistiche, nonché il lavoro strategico impostato dalla Federazione attraverso il suo Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia. Ringrazio TIM per essere sempre al nostro fianco e per aver investito in questa straordinaria progettualità, così come ringrazio la Regione Lazio per aver voluto ospitare e legarsi così convintamente alla promozione dei valori del calcio giovanile”. Sono 800 mila i ragazzi dai 5 ai 15 anni tesserati per la Figc. “Vuol dire che 25% della popolazione in quella fascia d’età è con noi – ha ricordato Gravina – Quindi abbiamo una grande responsabilità. "Il mio ringraziamento va innanzitutto alle società che ci hanno supportato sul campo e fuori nelle diverse progettualità che hanno arricchito la formazione dei ragazzi e delle ragazze ma anche dei tecnici e dirigenti”, ha sottolineato il presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci. Elena Palazzo, assessore allo sport, turismo e ambiente della Regione Lazio, ha detto che le finali giovanili sono “una concreta opportunità di promozione turistica e culturale per il Lazio” e che questo progetto “coniuga sport, identità e territorio”. “È un’occasione straordinaria che non ci siamo lasciati sfuggire e che intendiamo valorizzare al meglio”, ha aggiunto l’Assessore al bilancio e alla programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini. “Crediamo in uno sport che non divide ma unisce, crediamo nella Forza delle Connessioni che aiutano ad avvicinarsi agli altri, offrendo sempre maggiori opportunità di vivere emozioni insieme”, il pensiero di Sandra Aitala, vice presidente Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM.