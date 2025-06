Una stagione particolare, “di apprendimento a 27 anni”. La chiara volontà di rimettersi in gioco per ritrovare il centro del calcio e la Nazionale. Il direttore Ivan Zazzaroni ha intervistato Federico Chiesa, campione del Liverpool. Il primo bilancio dell’esperienza inglese, il rapporto con gli allenatori, i retroscena sulla Juve, l'Italia e la missione Mondiale, gli obiettivi per il futuro. Un appuntamento da non perdere domani in edicola.