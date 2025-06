A Toronto la mostra "Calcio ucraino: il gioco continua". Shevchenko: "Un omaggio a chi ci ha sostenuto"

Cosa aspettarsi dalla mostra

Questo è il primo progetto su larga scala dedicato al calcio ucraino, che espone oltre 300 cimeli provenienti da collezioni private. La mostra presenta più di 80 maglie di squadre nazionali e club, trofei ufficiali, oggetti personali di leggende del calcio, documenti unici e storie di prima linea. Tra i pezzi forti:

Maglie della prima partita dell'Ucraina come nazione indipendente contro l'Ungheria nel 1992

Appunti dell'allenatore e cimeli di Valeriy Lobanovskyi

Trofei europei vinti da Dinamo e Shakhtar

Un pallone autografato da tutti i vincitori del Pallone d'Oro ucraino: Oleg Blokhin, Ihor Belanov e Andriy Shevchenko

La divisa indossata da Andriy Rusol quando segnò il primo gol dell'Ucraina ai Mondiali

Il trofeo dell'Under 19 EURO 2009

Medaglie delle più grandi vittorie a livello giovanile e a squadre di futsal

Gli oggetti in mostra provengono anche dalle collezioni private di leggende del calcio, tra cui Andriy Shevchenko, Oleh Luzhnyi, Serhii Rebrov, Andriy Rusol, Volodymyr Yezerskyi, Yurii Kalytvyntsev e altri:

● Maglia di Shevchenko dalla finale di Champions League, quando segnò il gol della vittoria per il Milan

● La maglia di Rebrov, indossata durante la sua vittoriosa stagione al West Ham United

● La maglia di Luzhnyi, indossata nel leggendario pareggio contro la Russia a Mosca, che portò l'Ucraina ai playoff di Euro 2000

La sezione calcio e guerra

Calcio e guerra: una sezione dedicata della mostra celebra il calcio ucraino durante la guerra su vasta scala. Oltre 25 brigate militari hanno contribuito con le loro bandiere di battaglia, tra cui:

Unità della Guardia Nazionale: Azov, Khartia

2° Battaglione Aviotrasportato, 25° Brigata Fucilieri Sich

93° Brigata Meccanizzata "Kholodnyi Yar"

Brigata Fucilieri della Polizia "Khyzhak"

3° Brigata d'Assalto, 225° Battaglione d'Assalto, 45° Brigata di Artiglieria, 108° Reggimento di Difesa Territoriale, 54° Brigata Meccanizzata (Mazepa), 456° Brigata Aerea da Trasporto, 8° Brigata di Marina, 411° Reggimento UAV, 148° Brigata di Artiglieria (Žytomyr), 23° Brigata Meccanizzata

Un momento emozionante è la storia di Roman Maksymiuk, ex giocatore del Volyn Lutsk, volontario per il fronte e ora considerato disperso in azione. Sua moglie ha donato la sua maglia e la sua uniforme militare alla mostra.

La mostra si svolge nel cuore della comunità ucraina di Toronto, dal 5 al 10 giugno presso l'Ukrainian National Federation Centre (Trident Banquet & Conference Centre).

È organizzata dall'Associazione calcistica ucraina nell'ambito del torneo amichevole Canadian Shield con la nazionale, in collaborazione con la Federazione Nazionale Ucraina del Canada – sezione di Toronto, la Fondazione Shevchenko e il Consolato Generale dell'Ucraina a Toronto.

Shevchenko: "Abbiamo portato in Canada un pezzo dell'anima del calcio ucraino"

"Abbiamo portato in Canada un pezzo dell'anima del calcio ucraino", ha dichiarato Andriy Shevchenko, presidente della Federazione calcistica ucraina. "Per la prima volta nella storia, reperti unici provenienti da diverse collezioni sono stati riuniti in un unico luogo per mostrare al mondo come il calcio rifletta la nostra lotta, la nostra memoria e la nostra unità. Questa mostra è un omaggio a coloro che hanno sostenuto la nostra squadra da oltreoceano e un potente messaggio culturale. Vogliamo che le persone oltre i confini dell'Ucraina capiscano che il calcio non è solo uno sport per noi, ma parte del nostro DNA nazionale, e che continua a esserlo, anche in tempo di guerra".