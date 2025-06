Rabbia Lewandowski, lascia la Polonia: "Non gioco più finché...". Cos'è successo con l'allenatore Probierz

Robert Lewandowski lascia la Polonia. Sì, ma non per sempre. L'attaccante del Barcellona ha annunciato attraverso i propri profili social di non accettare più la convocazione fino a quando non vi sarà un cambio di commissario tecnico. Rottura totale tra Lewandowski e Probierz, dopo che l'attaccante ha saltato, a causa di qualche problema derivato dalla stanchezza di fine stagione, l'ultima convocazione. Probierz toglie la fascia di capitano a Lewandowski, lui saluta la Nazionale Il rifiuto di Lewandowski a questa chiamata della Polonia non è stato affatto gradito dal commissario tecnico Probierz, che ha deciso di togliere la fascia di capitano dal braccio dell'attaccante dopo undici anni. Questo cambio di gerarchie è stato considerato un affronto da parte di Lewandowski, che ha scritto su X: "Considerate le circostanze e la perdita di fiducia nel commissario tecnico, ho deciso di smettere di giocare per la Polonia fino a che non vi sarà un cambio di guida. Spero di riuscire a giocare nuovamente per i migliori tifosi del mondo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA