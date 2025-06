Nuova onorificenza per Balata: Mattarella lo nomina Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

Nuovo importante riconoscimento per l’avvocato Mauro Balata, non solo come dirigente sportivo, ma anche come professionista di comprovato valore. Dopo la Stella al merito sportivo conferitagli dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha conferito al giurista sassarese l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, la più alta tra quelle conferite nel nostro Paese. Nel proficuo settennato alla guida della seconda Lega professionistica del calcio italiano, quella di Serie B, Balata si è distinto per un complesso lavoro di riforme innovative e di valorizzazione del campionato cadetto. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani e ai territori, in un calcio evidentemente logorato da eventi internazionali a discapito dei tornei domestici. Tale impegno era stato riconosciuto dal Coni con la Stella d'oro al merito sportivo.