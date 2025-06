Diritti tv e scommesse: tutto sul nuovo ddl che può rvoluzionare il calcio

ROMA - Una bozza in fuga dagli uffici legislativi è tornata a scuotere il calcio: e se il Governo, dopo tante parole, passasse davvero ai fatti? Qualcosa si sta muovendo, come dimostra l’arrivo di una legge delega - dal Parlamento all’Esecutivo - che prenda in carico alcuni dei più noti problemi del settore. Premessa: il testo non approderà nel Consiglio dei Ministri di domani, dove il ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, si presenterà con il decreto per la nomina di un commissario agli stadi e misure per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Eppure c’è fermento, insieme a un po’ di scetticismo, soprattutto perché i capisaldi di questo intervento sarebbero la gestione dei diritti tv, la reintroduzione della pubblicità sulle scommesse e l’arrivo del tanto atteso prelievo sul betting.