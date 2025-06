In gol senza il cellulare: quando la concentrazione è fondamentale

ROMA - Dietro una vittoria c'è tutto un mondo con tante sfaccettature. La Rappresentativa Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti ha conquistato per la prima volta nella sua storia il prestigioso Torneo Internazionale di Cava de’ Tirreni, vincendo la finale contro la Cavese con un netto 4-0 e scrivendo una bellissima pagina sportiva. Dopo l’amarezza della scorsa edizione, chiusa con la sconfitta in finale contro il Napoli , i ragazzi della Lnd hanno risposto con carattere, lucidità e spirito di gruppo. La prestazione offerta nella gara decisiva è stata all’altezza di un appuntamento importante, gestito con maturità e determinazione. Questo successo rappresenta il coronamento di un cammino costruito dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il Progetto Giovani, voluto da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. È la vittoria di un gruppo, di uno staff, di un progetto che guarda al futuro con fiducia, senza dimenticare il lavoro quotidiano delle società sportive che hanno contribuito a questo traguardo. Merito alla squadra, al tecnico Fabian Valtolina e al capo delegazione Giovanni Guardini . Come migliore marcatore in campo è stato premiato Marco Tagliaferri , attaccante del Boreale e della Rappresentativa Lnd.

RETROSCENA - Questa è una "case history" che però ha un respiro amplissimo. Il professor Aldo Grauso, psicologo dello sport e collaboratore scientifico di varie Rappresentative della Lnd attraverso il progetto di Educazione allo Sport, ha lavorato proprio con l'Under 15 che ha vinto il torneo e ci racconta alcune situazioni inedite. «I ragazzi dell'Under 15 della Lnd, al pari dei loro coetani, ogni giorno utilizzano per molte ore il cellulare nelle sue svariate applicazioni. Questo è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. Non è facile dialogare con i ragazzi quando l'argomento-principe è proprio il telefonino, però occorre farlo. Ebbene, nel corso del Torneo abbiamo ottenuto dai ragazzi un uso più contenuto del cellulare all'interno di un percorso di crescita non solo sportivo ottenendo lusinghieri risultati». Sino alla vittoria finale? «Un successo è frutto di tanti fattori, naturalmente quelli tecnici sono i più importanti ma non occorre trascurare quelli a latere». Un esempio? «Il classico grado di attenzione, di concentrazione - dice il prof Grauso - e su questo è necessario ribadire che l'uso eccessivo del cellulare e lo scrolling (leggi scorrimento) compulsivo dei social media possono indurre alterazioni neurochimiche nel cervello, in particolare nella zona parietale che è quella maggiormente abusata da questo fenomeno, cruciale per l'integrazione sensoriale, la navigazione spaziale e l'attenzione. Non dimentichiamo mai che stiamo parlando di adolescenti in formazione e crescita non di persone già strutturate. Ogni età ha i suoi risvolti».

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE - In campo ogni allenatore - a prescindere dalla disciplina sportiva - chiede al singolo o alla squadra massima concentrazione e attenzione per leggere e interpretare tutte le fasi di una competizione. «Esatto - dice Grauso - e allora entriamo nei dettagli. Dal punto di vista neuropsicologico, l'esposizione costante a contenuti rapidi e frammentati sui social media "allena" il cervello dei ragazzo una distraibilità elevata e a una ricerca incessante di novità. Questo può ridurre la loro capacità di sostenere l'attenzione su compiti che richiedono concentrazione prolungata come lo studio o l'apprendimento a livello scolastico, e l'attivazione psicofisica in campo sportivo, a causa della continua interruzione e della gratificazione istantanea che i social offrono. Parafrasando il calcio è come se la società di oggi stia allenando i nostri atleti a "partite di 1 minuto" quindi a giocare in modalità “stop and go”, assolutamente in linea con la media italiana di lettura che arriva al massimo a un paio di minuti».

LEZIONI APERTE - Nel corso dei suoi incontri con i calciatori, professor Grauso naturalmente lei fa spegnere i cellulari. «È chiaro, altrimenti non si ottiene la concentrazione dei ragazzi. Ma non è solo il tempo della lezione che li deve separare dall'uso continuo e smodato dei cellulari. Ma anche fornire a loro dei modi diversi di stare insieme, ripristimando i classici giochi da tavolo - un po' in disuso - quali per esempio, anche semplici come nomi, cose, città etc. etc., o altri giochi che stimolano la logica e l'immaginazione. In sostanza, occorre imparare a utilizzare i telefonini e le loro tante applicazioni gestendo bene il tempo d'uso e non superando i limiti consentiti (per i ragazzi massimo due ore al giorno) e non in orario post serale perché si ripercuote durante il sonno. Tutti noi ci troviamo di fronte a un cambio epocale con strumenti ormai alla portata di tutti. Lo stesso uso eccessivo dei social media può effettivamente portare a una minore attivazione della corteccia prefrontale (CPF), o zona frontale, una delle aree più complesse e cruciali del cervello umano. Questa regione è il centro delle funzioni esecutive, quali il pensiero, la memoria di lavoro, la regolazione emotiva. Sono argomenti molto delicati che occorre studiare, analizzare e diffondere».

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE - Occorre allargare il discorso. Professor Grauso, in gol senza il cellulare? «Per ottenere la massima efficacia sul rendimento sportivo appare necessario lavorare in tutti i raduni e ritiri e indirizzarci in questa direzione. Per le rappresentative regionali e nazionali. Non solo adolescenti. Occorre partire dalla categoria esordienti e arrivare sino all'apice del sistema calcistico Italia perché la concentrazione è più importante della tattica. Basta vedere le ultime performance di esperti professionisti in maglia azzurra».