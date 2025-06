Ucraina in campo con due bandiere per ricordare le città bombardate

A Toronto, prima dell’amichevole vinta 2-1 contro la Nuova Zelanda, la nazionale di calcio dell'Ucraina è scesa in campo con una doppia bandiera: quella del Paese e poi un’altra, per ricordare che ogni singolo giorno le proprie città soffrono l’orrore della guerra. In pochi giorni, fra la sconfitta contro il Canada del 7 giugno e il successo contro la Nuova Zelanda del 10, l’Ucraina è stata colpita 1.088 volte da attacchi aerei russi.