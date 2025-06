Il ricordo di Mattia Giani all'insegna di sport e solidarietà

A San Romano, in provincia di Pisa, una giornata di sport e salute per ricordare Mattia Giani, calciatore 26enne scomparso poco più di un anno fa per un malore in campo durante una partita dell'Eccelenza toscana. Per ricordarlo, i suoi amici hanno organizzato una grande festa di sport con la salute e la prevenzione al centro. "È nato per Mattia, ci ha insegnato tanto a livello umano e sportivo", racconta Gianluca Romano, uno degli organizzatori della manifestazione ai microfoni Sky Sport. "Nasce dall'esigenza di non far riaccadere quanto successo a lui e a tanti altri su altri campi e realtà". Tutta la giornata sarà dedicata alll'acquisto di defibrillatori, che saranno donati non solo nel territorio ma in tutta Italia. "Tutto ciò che facciamo di buono oggi speriamo possa essere utile al prossimo".