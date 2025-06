Ronaldo e Cristiano Junior in gran forma: la foto fanno il giro del web

"Tale padre, tale figlio". Così Cristiano Ronaldo su Instagram. Il fuoriclasse portoghese ha postato due foto in compagnia di suo figlio, Cristiano Ronaldo Junior , mettendo in evidenza la tonocità della sua massa muscolare e quella del suo primogenito. Cura dell'alimentazione, allenamenti maniacali curati nei minimi dettagli: uno stile di vita che, evidentemente, CR7 è fiero di aver trasmesso.

Ronaldo in cerca di una nuova sfida

Fresco reduce dal successo in Nations League, assente per scelta al Mondiale per Club, Ronaldo ha il contratto in scadenza con l'Al-Nassr e cerca una nuova grande sfida perché a ritirarsi non ci pensa proprio. E a guidicare dal fisico può decisamente permetterselo.