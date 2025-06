«Forza Azzurri! Con Ringhio siete più vicini a un sogno»

“Nihil difficile volenti” – Nulla è difficile per chi davvero vuole.

Il calcio ha un potere straordinario: unisce, appassiona, accende l’orgoglio nazionale e ci fa sognare insieme.

Con l’arrivo di Gennaro “Ringhio” Gattuso alla guida degli Azzurri, possiamo dirlo con convinzione: inizia una nuova pagina del nostro cammino sportivo, che si affida ai valori del lavoro, della serietà e dell’identità condivisa.



Come Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, mi è caro sottolineare il legame simbolico e personale che unisce questa nuova avventura alla storia della nostra Nazionale.

Tra i fondatori della nostra Fondazione c’è Marcello Lippi, il Commissario Tecnico che guidò l’Italia alla vittoria dei Mondiali del 2006 in Germania. E in quel trionfo, Gattuso fu uno degli interpreti più grintosi, più leali, più autentici.



Ho avuto il privilegio di conoscere da vicino la personalità sportiva di Rino Gattuso: campione del mondo e uomo dallo spirito indomito, capace di rappresentare sul campo il meglio dei valori sportivi e umani.

Un leader vero, che non si costruisce a tavolino, ma si forma con la coerenza, con il sacrificio e con il rispetto dei compagni e dell’avversario.



La sua carica agonistica, la sua grinta contagiosa e la sua capacità di trascinare e motivare rappresentano una risorsa importante non solo per il campo, ma per tutta la comunità sportiva italiana, che ha bisogno di rivedere la propria Nazionale protagonista nel mondo.



Nel 2006, a Berlino, lo abbiamo visto combattere su ogni pallone, dimostrando che volere è potere. Oggi quello stesso spirito può ispirare una nuova generazione di Azzurri, che con il sostegno di una tifoseria corretta e appassionata, potranno tornare a far battere forte il cuore di tutto il Paese.



Per questo, come cittadino, come sportivo e come Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, mi unisco con entusiasmo agli auguri di buon lavoro a mister Gattuso e alla Nazionale tutta.



Forza Azzurri! Forza Rino!

Non smettete di sognare.

Nulla è difficile, volendo. E voi potete.



Francesco Tagliente

Presidente della Fondazione Insigniti OMRI

© RIPRODUZIONE RISERVATA