Un'Italia anima e concretezza: le armi di Gattuso per sopperire alla mancanza di talento

Grinta, idee chiare e zero esperimenti. Non c'è tempo d'altronde visto che il Mondiale rischia di saltare per la terza volta di fila. Rino Gattuso si accomoda sulla panchina azzura, ma siamo sicuri che seduto ci starà molto poco. Nel senso che c'è bisogno di tutta la sua grinta per risollevare il morale di una Nazionale caduta nella peggiore crisi della sua storia. A quasi vent’anni dalla notte di Berlino, uno dei protagonisti della vittoria del Mon