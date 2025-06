Premio Romano Fogli 2025: Mancini, Galliani e Shevchenko tra i vincitori

Premio Romano Fogli: i vincitori dell'edizione del 2025

Giunto alla seconda edizione, il premio è stato fortemente voluto dalla famiglia Fogli, con la collaborazione dell’ASD Santa Maria a Monte, società in cui Romano Fogli iniziò la carriera, quella del suo paese natio. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista di Sky Cristiana Buonamano. I premiati sono stati selezionati dal Comitato d’Onore, presieduto dal ministro Andrea Abodi, e tra questi, oltre ai già citati, vi sono: Antonio Pagni (fisioterapista della Nazionale Campione del Mondo 2006), Davide Cassani (ex ct della Nazionale di ciclismo), Roberto Samaden (responsabile del settore giovanile dell’Atalanta), Gianfranco Matteoli (ex calciatore), Sandro Sabatini (giornalista), Jacopo Volpi (giornalista e presidente USSI Lazio). Non solo, saranno conferiti dei premi speciali saranno conferiti a Radio Sportiva e al Pisa Sporting Club.