Ufficiale, Montella rinnova con la Turchia fino al 2028: "Vogliamo i Mondiali"

Un girone difficile, un'assenza lunga 23 anni

La strada per il Mondiale non sarà semplice. La Turchia è inserita in uno dei gironi più complessi delle qualificazioni, insieme a Spagna, Georgia e Bulgaria. "Sappiamo che sarà durissima, ma dobbiamo dare il massimo. L'assenza ai Mondiali per 23 anni mi rattrista molto. Lo dico da quando sono arrivato: com'è possibile che la nazionale turca non partecipi da così tanti anni?" ha ammesso Montella. Il tecnico ha insistito sull'importanza di costruire un ambiente positivo attorno alla nazionale: "Dobbiamo creare un pò più di energia costruttiva, trasmettere entusiasmo e fiducia, dentro e fuori dal campo". Non è mancato infine un accenno alla sua personale esperienza in Turchia, paese dove ormai è ben radicato, e alla possibilità di diventare cittadino turco: "Certo che mi piacerebbe ottenere la cittadinanza, ma so che prima devo imparare la lingua", ha detto con un sorriso. Montella, già molto apprezzato per lo stile di gioco proposto e per il rapporto diretto con i giocatori, si prepara dunque a degli anni fondamentali, con l'ambizione di scrivere una nuova pagina della storia calcistica turca.