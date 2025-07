Baggio: "Il rigore sbagliato con il Brasile? Se avessi avuto un coltello...". Poi svela un retroscena su Messi

Roberto Baggio , che in questi giorni si trova a New York durante il Mondiale per Club , è tornato a parlare ancora una volta del fatidico rigore sbagliato a Pasadena , l'errore che costò all'Italia la sconfitta in finale a Usa 94' contro il Brasile. Nonostante siano passati tanti anni, il celebre bomber ancora non si perdona.

Baggio: "Il rigore sbagliato? Volevo morire"

In un'intervista a The Athletic, Baggio è tornato sul momento in cui il pallone è finito alto sopra la traversa, consegnando il Mondiale al Brasile: "Se avessi avuto un coltello in quel momento, mi sarei accoltellato. Se avessi avuto una pistola mi sarei sparato: in quel momento volevo morire. È andata così".

Baggio su Messi: "È stata una cosa bellissima"

L'occasione per un riscatto poteva presentarsi ai Mondiali del 2002, di cui Baggio racconta: "Ho sempre rifiutato squadre straniere perché sognavo di tornare in Nazionale e giocare quel Mondiale. Ho rifiutato tante offerte, c'erano delle opportunità ma le ho sempre messe da parte. Se mi chiedete se mi sarebbe piaciuto giocare alla Bombonera, vi rispondo: 'Certo'. Certo che l'avrei fatto, se solo avessi potuto". Poi sulla carriera da allenatore: "Ho preso il patentino e la licenza, ma non l'ho mai presa seriamente in considerazione". E infine sul recente incontro con Messi: "Gli ho portato la maglia dell'Italia che ho indossato ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti. Quando l'ha vista si è emozionato: l'ha subito accarezzata e piegata con cura. È stata una cosa bellissima da vedere".