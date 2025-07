Lidl torna in campo e diventa sponsor ufficiale di UEFA Women's EURO 2025

Lidl conferma la propria presenza nel mondo del calcio europeo diventando Official Partner di UEFA Women's EURO 2025, i campionati Europei femminili che si terranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Dopo le collaborazioni con UEFA EURO 2024, UEFA Europa League e UEFA Conference League, l'azienda rinnova il proprio supporto al calcio come strumento di impatto sociale e crescita inclusiva. Lo fa con ancora più entusiasmo rispetto all'edizione maschile, sostenendo in modo concreto la visibilità delle atlete e l'equità di genere nello sport. Come evidenziato nel "Pre-tournament impact report" della UEFA, il torneo si prepara a essere un evento senza precedenti: si attendono 600.000 spettatori negli stadi da 112 Paesi e oltre 500 milioni di telespettatori complessivi su piattaforme TV e digitali. Alessia Bonifazi, Responsabile Corporate Affairs di Lidl Italia, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Promuoviamo i Campionati Europei di calcio femminile con ancora più impegno ed entusiasmo della competizione maschile dello scorso anno perchè solo così possiamo contribuire attivamente a colmare il divario di genere nello sport. Il 62% della nostra popolazione aziendale è composto da donne, è nostro dovere mettere in luce il talento femminile e celebrarne i successi".