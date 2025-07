Ieri. mercoledì 2 luglio, il professor Mariani ha operato a Villa Stuart Bastos, difensore del Botafogo campione del Brasile e della Libertadores, ex giocatore della Lazio. L’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. È’ stato dimesso stamattina e rimarrà un mese per la fisioterapia presso la stessa struttura romana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA