Francia, i convocati di Deschamps: 5 giocatori di Serie A, c'è anche Koné

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla prima sosta per le nazionali del 2026. Se l'Italia in quei giorni sarà impegnata nei playoff di qualificazione ai Mondiali, le selezioni che hanno già assicurato il loro posto alla Coppa del Mondo in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada, svolgeranno delle amichevoli preparatorie. Questo è il caso della Francia. Per l'occasione, Didier Deschamps ha reso nota la lista dei giocatori convocati.