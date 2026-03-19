Francia, i convocati di Deschamps: 5 giocatori di Serie A, c'è anche Koné
Ci stiamo avvicinando sempre di più alla prima sosta per le nazionali del 2026. Se l'Italia in quei giorni sarà impegnata nei playoff di qualificazione ai Mondiali, le selezioni che hanno già assicurato il loro posto alla Coppa del Mondo in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada, svolgeranno delle amichevoli preparatorie. Questo è il caso della Francia. Per l'occasione, Didier Deschamps ha reso nota la lista dei giocatori convocati.
Cinque "italiani" convocati da Deschamps: c'é Konè
La Francia giocherà contro il Brasile di Ancelotti il 26 marzo, mentre il 29 affronterà la Colombia. Due amichevoli preparatorie al Mondiale per le quali Deschamps ha deciso di convocare cinque giocatori militanti nella nostra Serie A. Si tratta dei milanisti Maignan e Rabiot, dell'interista Marcus Thuram, dello juventino Kalulu e del romanista Konè. Sono rimasti fuori dalla lista Kephren Thuram e Nkunku.
I convocati da Deschamps per le partite della Francia
I convocati di Deschamps per le amichevoli della Francia contro Brasile e Colombia.
Portieri: Lucas Chevalier (Paris Saint Germain), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes).
Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint Germain), Theo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).
Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kanté (Fenerbache), Manu Konè (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Thcouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain).
Attaccanti: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ryan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembelé (Paris Saint Germain), Desire Doué (Paris Saint Germain), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Micheal Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).
Il girone della Francia ai Mondiali
La Francia è stata inserita nel gruppo I. Oltre agli uomini di Deschamps ci sono il Senegal, la Norvegia e quindi una tra la Bolivia, il Suriname e l'Iraq.
Ci stiamo avvicinando sempre di più alla prima sosta per le nazionali del 2026. Se l'Italia in quei giorni sarà impegnata nei playoff di qualificazione ai Mondiali, le selezioni che hanno già assicurato il loro posto alla Coppa del Mondo in programma in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada, svolgeranno delle amichevoli preparatorie. Questo è il caso della Francia. Per l'occasione, Didier Deschamps ha reso nota la lista dei giocatori convocati.
Cinque "italiani" convocati da Deschamps: c'é Konè
La Francia giocherà contro il Brasile di Ancelotti il 26 marzo, mentre il 29 affronterà la Colombia. Due amichevoli preparatorie al Mondiale per le quali Deschamps ha deciso di convocare cinque giocatori militanti nella nostra Serie A. Si tratta dei milanisti Maignan e Rabiot, dell'interista Marcus Thuram, dello juventino Kalulu e del romanista Konè. Sono rimasti fuori dalla lista Kephren Thuram e Nkunku.