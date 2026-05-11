Argentina, Scaloni ufficializza la lista provvisoria per i Mondiali: Soulé e Nico Paz nei 55 convocati

Argentina, le preconvocazioni di Scaloni per i Mondiali

Tra i convocati provvisori figurano diversi calciatori che militano in Italia, come Lautaro Martinez, Matias Soulé, Nico Paz, Maximo Perrone e Mateo Pellegrino. Secondo i media argentini, Nico Paz sarebbe vicino alla conferma nella lista definitiva dei 26. Spicca anche il nome di Gianluca Prestianni, esterno del Benfica attualmente squalificato a livello internazionale dopo le presunte offese rivolte a Vinicius Junior durante i playoff di Champions League. Il giocatore deve ancora scontare parte della sanzione e, in caso di convocazione, potrebbe saltare le prime due gare del Mondiale. Nella lunga lista compare anche Lionel Messi, che però non ha ancora ufficializzato la propria presenza a quello che sarebbe il suo sesto Mondiale. Assente invece Paulo Dybala.

Argentina, la lista dei 55 preconvocati

PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate).

DIFENSORI: Agustin Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Capaldo (Amburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Olympique Marsiglia), Marcos Acuña (River Plate), Nicolas Tagliafico (Olympique Lione), Gabriel Rojas (Racing Club).

CENTROCAMPISTI: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica).

ATTACCANTI: Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid/Juventus), Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Valentin Barco (Strasburgo).