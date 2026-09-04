Il "Ceravolo" 2026 assegnato al ct Silvio Baldini
La XIII edizione del prestigioso premio sportivo, coordinata dal direttore Italo Cucci, avrà il tecnico toscano dell'Italia Under 21 tra i protagonisti principali. Riconoscimenti speciali al giornalista Giuseppe Soluri e al presidente della LND Giancarlo Abete
CATANZARO - Si svolge in mattinata a Catanzaro la XIII edizione del Premio Sportivo Internazionale Nicola Ceravolo che verrà assegnato a Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale U21. La manifestazione, organizzata dal giornalista Maurizio Insardà, nel ricordo del presidentissimo del Catanzaro che portò per primo la Calabria in serie A, sarà condotta da Marica Giannini, con Italo Cucci a coordinare gli interventi sul palco. Nel prestigioso albo d’oro, il premio ha personaggi quali Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Andrea Barzagli, Luciano Spalletti, Roberto De Zerbi ed Enzo Maresca attuale allenatore del Manchester City. Al giornalista Giuseppe Soluri, Presidente dell'ordine dei giornalisti della Calabria verrà conferito il premio intitolato ad Emanuele Giacoia, voce storica di Rai sport, mentre un riconoscimento speciale andrà a Giancarlo Abete, presidente Lnd, da parte di Saverio Mirarchi, presidente del comitato regionale calabro ed ai giornalisti di Radio Rai Giuseppe Bisantis ed Emilio Mancuso.
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