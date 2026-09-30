Infantino in Uzbekistan, Cannavaro: "Porta entusiasmo"
Gianni Infantino era oggi, 30 settembre, a Tashkent (Uzbekistan) per incontrare il presidente Mirziyoyev e parlare dell'organizzazione del Mondiale Under 20 del 2027 (ospitato insieme all’Azerbaigian). Infantino, ovviamente, ha incontrato Fabio Cannavaro, storico capitano dell'Italia campione del Mondo 2006 e ora ct dell'Uzbekistan: "Sono molto contento di vederlo qui - ha dichiarato l'ex campione del mondo azzurro - perché la sua presenza dà un bell'entusiasmo ad una federazione che sta investendo molto sui giovani, cercando di creare nuovi talenti".
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