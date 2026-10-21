Panini lancia il nuovo spot "Calciatori 2026-2027"

In occasione dell'esclusivo evento “The Reveal ” tenutosi oggi presso l'HBToo di Napoli, Panini svela in anteprima il nuovo spot tv dedicato alla collezione "Calciatori 2026-2027". La raccolta ufficiale, giunta alla sua sessantaseiesima edizione e disponibile a partire da oggi, 20 ottobre 2026, continua a unire generazioni di appassionati e a celebrare la storia e il presente del calcio italiano. Protagonisti d'eccezione della nuova campagna televisiva sono Nicola Berti , indimenticata leggenda dell'Inter, e Thomas Corigliano , giovane promessa in forza alla Juventus.

Le novità dell'album: arrivano le sezioni "Time Capsule" e "New Wave"

Una scelta di casting che riflette perfettamente l'anima intergenerazionale del nuovo album: l'importante ritorno di Nicola Berti incarna lo spirito della nuova sezione "Time Capsule", pensata per far riscoprire ai collezionisti le icone e i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Il debutto assoluto in uno spot di Thomas Corigliano, attore principale della campagna, rappresenta invece la sezione "New Wave", interamente dedicata ai giovani talenti cresciuti nei settori giovanili e pronti a prendersi la scena. La campagna, assegnata a Marco Gucciardi a seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, nasce intorno a un’idea semplice e universale: il calcio non è soltanto uno sport da seguire, ma una passione da vivere insieme, fatta di emozioni, rituali e momenti di condivisione che attraversano le generazioni.

Dalla TV allo streaming: dove vedere la nuova campagna pubblicitaria Panini

Il concept creativo, “Nuova collezione Panini, dove il calcio è una passione da vivere”, ideato da Gucciardi con la collaborazione di Gianluca Belmonte, mette al centro proprio questa dimensione partecipativa ed emozionale: un’esperienza capace di unire appassionati di ogni età, trasformando la collezione in un’occasione di incontro e in un linguaggio comune tra generazioni. Per il lancio della collezione Calciatori Panini 2026-2027, Panini svilupperà la campagna pubblicitaria sia sulla TV tradizionale sia sulle piattaforme digitali e di streaming: lo spot sarà infatti in onda sui canali Rai e in rotazione su Prime Video, Netflix e Mediaset Infinity. Oltre alla versione estesa da 30”, la campagna prevede un formato da 10” caratterizzato da un iconico packshot finale che immortala Berti e Corigliano insieme, a simboleggiare il ponte tra le glorie del passato e le promesse del futuro. La campagna pubblicitaria Calciatori Panini 2026-2027 avrà una declinazione creativa diversificata anche sui principali media TV e multidevice a carattere sportivo: Dazn e Sky Sport. Inoltre, saranno previste numerose iniziative social ed eventi sul territorio che accompagneranno il lancio della collezione e coinvolgeranno attivamente anche i collezionisti.