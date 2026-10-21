L'Empoli ipoteca il futuro col nuovo “Castellani"

REBECCA CORSI - «La presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta un passaggio importante nel lavoro che stiamo portando avanti per la riqualificazione del nostro stadio – ha dichiarato Rebecca Corsi, CEO e Vicepresidente dell'Empoli –. Abbiamo tenuto conto delle osservazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento, con l’obiettivo di presentare una proposta che risponda alle richieste e alle indicazioni ricevute. Attendiamo ora la Conferenza dei Servizi decisoria, nella quale saranno esaminate le questioni ancora da approfondire».

FASE FINALE - Si è giunti, dunque, alla fase conclusiva di un percorso che doterà la società Empoli di uno stadio moderno e funzionale, destinato a diventare un’opportunità importante per la società e per tutto il territorio. L'Empoli è stato affiancato da Iniziativa Cube in qualità di advisor finanziario. Il team, coordinato da Marco Messina, ha seguito gli aspetti economico-finanziari e procedurali nelle diverse fasi dell’iter. Nell’operazione, preziosa si è rivelata anche la consulenza legale dello studio Morbidelli Bruni Righi Traina di Firenze. «Riqualificare il Castellani significa dare nuovo valore all'impianto dell’Empoli con l’ambizione di guardare anche a Euro 2032. Un progetto strategico per la città, il club e i tifosi – ha dichiarato Marco Messina –. Con questa operazione Iniziativa Cube consolida la propria leadership come advisor di riferimento nel corporate e project financing per stadi, arene e centri sportivi, anche attraverso il Partenariato Pubblico Privato».

PROSSIMI STEP - La documentazione presentata sarà ora sottoposta all’esame della Conferenza dei Servizi decisoria, che sarà indetta prossimamente. In tale sede, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti, verrà verificato il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nelle precedenti fasi del procedimento. Una volta conclusa la Conferenza dei Servizi e approvato il progetto, si potrà procedere all’indizione della gara per l’affidamento della concessione, proseguendo così l’iter previsto per la riqualificazione dello stadio.