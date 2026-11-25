Empoli, verso l'esonero di Andreoletti. Sondato Castori
La sconfitta pesantissima di Benevento costerà la panchina al tecnico di Alzano. Pronto il leone marchigiano, la scorsa stagione protagonista della salvezza del SudTirol nel playout contro il Bari. Valutato per i toscani anche Moreno Longo. Ore contate anche per Gallo al Vicenza: in pole c'è Davide Dionigi.
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Panchine bollenti in Serie B. Imminente l'esonero di Andreoletti ad Empoli. I soli tre punti nelle ultime 8 partite e la pesantissima sconfitta da ex a Benevento hanno definitivamente segnato il destino del tecnico lombardo. Per la successione in pole c'è Fabrizio Castori, reduce dalla salvezza con il SudTirol nel playout contro il Bari. Sondato anche Moreno Longo. Ore calde anche a Vicenza, dove il destino di Fabio Gallo sembra essere stato segnato dall'ultimo ko contro la Carrarese di Pagliuca che aveva lasciato proprio la panchina dell'Empoli ad Andreoletti con un bottino di 6 punti in 5 gare. Fibrillazioni infine ad Arezzo dove anche la posizione di Cristian Bucchi non sembra più solidissima alla vigilia della delicata trasferta di Mantova
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