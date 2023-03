Inghilterra, Southgate punta sul Napoli: "Può vincere Scudetto e Champions"

NAPOLI - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione per Euro 2024 tra Italia e Inghilterra, il ct dei britannici Gareth Southgate, si intrattiene piacevolmente sul Napoli del presente e del passato, dando una sorta di "benedizione" alla squadra di Luciano Spalletti e ricordando Maradona: "Sono molto contento di giocare in una città come questa che ama il calcio e che ha una storia calcistica molto ricca. E' la mia prima volta qui e l'atmosfera è splendida, non vediamo l'ora di scendere in campo".

"Il Napoli vincerà il campionato e lotterà in Champions" Sulla cavalcata della squadra di Spalletti, Southgate non ha dubbi: "Il Napoli sta volando, è una squadra fantastica. Vinceranno il campionato e hanno un buon sorteggio in Champions League, sono certo che sarà in lizza anche in Europa per la vittoria finale".

"So quello che rappresenta Maradona per questa città, una leggenda" Volgendo lo sguardo al passato, il ct inglese racconta: "Mi ricordo i tempi di Maradona e Careca, ma all'epoca non avevamo la possibilità di vedere tanto la Serie A come oggi, quindi aspettavamo di vedere in tv la Coppa dei Campioni. C'era il Milan di Baresi, però anche il Napoli di Maradona. Se lo ricordo contro l'Inghilterra? Probabilmente è meglio non parlarne in questa sede... Maradona è stato una leggenda del calcio, so bene quanto è stato importante per questa città".

