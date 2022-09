World Beach Games, doppio ko per l'Italia contro Inghilterra e Ucraina

CATANIA - Giornata no per le Nazionali azzurre impegnate ai World Beach Games in corso di svolgimento a Catania. Quella femminile, già qualificata per le semifinali, è stata battuta 4-2 dall'Inghilterra e sfiderà domani l'Ucraina (alle 16.15) per l'accesso all'ultimo atto della competizione: di Saggion - il momentaneo 1-2 - e Vecchioni - l'ultimo timbro del match - le reti delle azzurre. Va peggio all'Italia maschile, sconfitta 5-4 dopo i tempi supplementari dall'Ucraina: Genovali, Zurlo, Remedi e Giordani, in soli 4' durante il terzo tempo, annullano un clamoroso passivo di quattro reti maturato nelle frazioni precedenti. Di Pashko, dopo 1'32'' all'overtime, il gol che condanna gli azzurri, costretti ora a disputare con la Germania il primo turno dei play-off per il 5°-8° posto.