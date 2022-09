Europeo: a Cagliari vince la femminile con la Repubblica Ceca; gli uomini perdono con la Spagna

Inizia la Nazionale femminile che tracima sulla Repubblica Ceca: 10-2 il risultato finale che garantisce il primo posto nel girone (a pari punti con la Spagna; l’Italia ha vinto lo scontro diretto) e domani, in semifinale, se la vedrà con l’Ucraina (già incontrata ieri - 8 settembre -, finita 7-1 per l’Italia) che ha terminato quarta in classifica (16.15, diretta Rai Sport +HD). Una partita che non ha avuto storia, le ragazze di Del Duca determinate e aggressive sin dalle prime battute del match, non hanno concesso spazi alle avversarie che hanno dovuto arrendersi alla migliore organizzazione di gioco delle Azzurre. In evidenza Maria Fabiana Vecchione, autrice di 4 reti, e la capitana Sandy Iannella, sua la tripletta. L’altra semifinale si giocherà tra Spagna e Portogallo, giunte rispettivamente seconda e terza nel gruppo.

Per la Nazionale maschile il match è stato più complicato. Contro la Spagna, i ragazzi di Del Duca non ce la fanno: 4-3 per gli iberici il punteggio finale, frutto di una partita vibrante e molto equilibrata. Italia sempre in rimonta, riesce a pareggiare i primi due tempi, cosa che non riesce nell’ultimo periodo di gioco e gli Azzurri domani in semifinale, affronteranno il Portogallo (alle 17.30, differita su Rai Sport +HD alle 00.30), campione europeo in carica. L’altra semifinale vedrà opposte Spagna e Svizzera.

Un importante obiettivo raggiunto dalle due compagini Azzurre è quello di aver conquistato un posto ai Giochi Olimpici Europei che il prossimo giugno si svolgeranno a Cracovia (per l’Europa, 6 i posti riservati alle Nazionali maschili, 5 alle femminili).

In mattinata il presidente della LND, Giancarlo Abete ha incontrato le due Nazionali complimentandosi con loro per aver raggiunto le semifinali dell’Europeo e di conseguenza, ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici Europei del prossimo anno. Infine, ha augurato un forte in bocca al lupo per il prosieguo del Campionato Europeo.

La nazionale maschile

La partita. la Spagna parte subito veloce con il suo portiere, Dona, che firma l’1-0. A 4 minuti dal termine del primo tempo, squillo azzurro con Joseph che però non produce gli effetti sperati. Molto equilibrio in campo e all’8’ arriva il pari dell’Italia a opera di Fazzini. Il secondo periodo inizia con Gori che ruba un pallone alla retroguardia iberica, ma il suo tiro non trova la porta per un soffio. Nel capovolgimento di fronte Domingo corona una bella azione di squadra e porta in vantaggio la Spagna (2-1). L’Italia non molla e Il gol del pareggio arriva al 7’ con un bel tiro di Miceli. Passano pochi secondi e di nuovo la Spagna in vantaggio firmato al 6’da Chicky. Ed è Zurlo a riportare in parità le sorti del match, con un bel tiro incrociato che il match sul 3-3. Inizia l’ultimo tempo e la partita si mantiene in equilibrio, complice anche la stanchezza. Ma un tiro piazzato rompe l’inerzia dopo 6 minuti con David e la Spagna porta a casa la vittoria. L’Italia, già qualificata, affronterà, il Portogallo (fischio d’inizio alle 17.30, differita alle 00.30); l’altra semifinale si giocherà tra Spagna e Svizzera alla Beach Arena dell’Ippodromo del Poetto.

Italia-Spagna 3-4 (1-1; 2-2; 0-1)

Italia: Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori (C). A disp. Paterniti, Miceli, Genovali, Sciacca, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca

Spagna: Dona, Arias, Kuman, Pedro, Antonio. A disp. Camacho, Domingo, Chicky, Mejias, David, Alejandro, Casano. All. Lacarcel

Arbitro. Ostrowski (POL); Assistenti, Gomes Soares (POR) e Bghy (HUN)

Reti: 1’tt Dona, 8’pt Fazzini; 4’st Domingo, 5’st Miceli; 6’st Chicky, 10’st Zurlo; 6’tt David

I gironi

Girone A: Portogallo, Svizzera, Polonia, Francia, Estonia

Classifica: Portogallo 12pt, Svizzera 9, Polonia 5, Francia 3, Estonia 0

Girone B: Italia, Spagna, Ucraina, Germania, Azerbaijan

Calendario e risultati gare girone B

Giovedì 8 settembre

Ucraina-Azerbaijan 2-1

Italia-Germania 10-3

Venerdì 9 settembre

Ucraina-Germania 3-2

Italia-Spagna 3-4

Classifica: Spagna 12pt, Italia 9pt, Ucraina 6, Azerbaijan 3, Germania 0

Sabato 10 settembre

Semifinali

Spagna-Svizzera, alle 13.30

Italia-Portogallo, alle 17.30 (differita su Rai Sport +HD alle 00.30)

Domenica 11 settembre

Finale, differita su Rai Sport +HD lunedì 10 settembre alle 24.00

La nazionale femminile

La partita. L’Italia parte a razzo: protagonista Vecchione, incontenibile, che con due siluri da centrocampo, porta nei primi 2’ di gioco al doppio vantaggio le Azzurre. Al 7’ è la capitana Iannella a siglare la terza rete, in scivolata nell’area avversaria riesce a mettere sul secondo palo. Vecchione sempre più protagonista: al 9’ si procura il rigore e realizza la quarta rete Azzurra. Privitera chiude il periodo con una splendida semirovesciata che sorprende la Juogova portando a 5-0 il primo parziale. Il secondo periodo inizia con un retropassaggio al portiere che Olivieri, caparbia la sua rincorsa, intercetta siglando la sesta rete. Al 7’, di nuovo Iannella che approfitta di un rilancio di Ruotolo, va in cielo tra due avversarie e di testa insacca il settimo gol, punteggio che chiude la seconda frazione di gioco (7-0). Ma l’Italia è insaziabile e inizia il terzo tempo sempre in attacco con Pisa che in fuga sulla sinistra, al 2’ di gioco, incrocia il tiro per la nona realizzazione. Sempre Pisa al 4’ tira pressappoco dalla stessa posizione, il portiere respinge e arriva Vecchione per il suo poker personale. Gol per le ceche al 5’ di Cervenakova a cui risponde immediatamente Iannella (oggi una tripletta) con un calcio da fermo che fulmina Jungova (9-1). Reazione ceca con la Culova che segna il secondo gol per la sua squadra, subito rintuzzato da Pisa per il definitivo 10-2. Italia prima del girone e domani in semifinale contro l’Ucraina mentre la Spagna giocherà contro il Portogallo.

Italia-Repubblica Ceca 10-2 (5-0; 2-0; 3-1)

Italia. Ruotolo, Pisa, Saggion, Vecchione, Privitera. A disp. Costantini, Iannella (C), Maiorca, Olivieri, Pagiarino, Naticchioni, Ponzini. All. Del Duca

Repubblica Ceca. Jungova,, Slavikova, Hruskova, Martinkova, Culova. A disp. Frolikova, Machakova, Cervenakova, Folprechtova, Ciznerova, Novotna, Rocovska. All. Slama

Arbitro. Borisevics (LVA); Assistenti, Unterbeck (GER) e Gerhardt (GER)

Reti: 1’pt Vecchione, 2’pt Vecchione; 7’pt Iannella, 8’pt Vecchione (R), 12’pt Privitera; 1’st Olivieri; 7’st Iannella; 3’tt Pisa, 4’tt Vecchione, 5’tt Cervenakova, 7’tt Iannella, 10’tt Culova;

Il girone

Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Ucraina, Repubblica Ceca.

Calendario gare e programmazione Rai Sport +HD

Giovedì 8 settembre

Portogallo-Inghilterra 5-3

Spagna-Repubblica Ceca 5-2

Italia-Ucraina, 7-1

Venerdì 9 settembre

Portogallo-Ucraina 2-3

Inghilterra-Spagna 0-2

Italia-Repubblica Ceca

Classifica. Italia e Spagna 12pt, Portogallo 9pt, Ucraina 6, Inghilterra 5, Repubblica Ceca 0

Sabato 10 settembre

Semifinali

Spagna-Portogallo, alle 15.00

Italia-Ucraina, 16.15, diretta su Rai Sport +HD

Domenica 11 settembre

Finale, diretta su Rai Sport +HD