Ecco "Il Goal per la Vita”

ROMA - L'Associazione Mida Academy ha promosso un particolare torneo di calcio a cinque giovedì prossimo 7 luglio tra la squadra dei magistrati campioni d'Italia 2022 capitanata da Silvio Cinque, la squadra dei medici del Policlinico Umberto I, capitanata da Francesco Arcieri e Maria Ludovica Costanzo, e quelle degli avvocati del Foro di Roma, guidata da Andrea Celletti e dei Farmacisti Agifar Roma, capitanata da Emanuele Rizzo. Lo scopo è sostenere la realizzazione del progetto "Rose Angel” per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno attraverso un camper per strumenti diagnostici che raggiungerà in ottobre i quartieri di Roma e paesi limitrofi. Madrina di eccezione l'attrice e presentatrice Milena Miconi. Durante l'evento del 7 luglio, dalle 17 alle 20, i professori del Policlinico Umberto I di Roma saranno a disposizione degli utenti all'interno del Centro di ascolto medico “Insieme con te” che consentirà consultazioni gratuite di senologia, oculistica, pediatrica e otorinolaringoiatria che potranno essere prenotate inviando una e-mail all'indirizzo: mida.academy.associazione@gmail.com o telefonando al numero 379/2994696