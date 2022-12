Super Marcelinho, l’Olimpus Roma vince nel posticipo e risponde al Napoli

L’anti Napoli Futsal si chiama Olimpus Roma . Lo dice la classifica, lo conferma il posticipo della decima giornata di regular season della Serie A New Energy di futsal, vinto dai Blues 7-4 contro quel Real San Giuseppe in gran forma e reduce da sei risultati utili consecutivi.

A viso aperto

Lo Sky Match del PalaCesaroni è una sfida giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Sono i campani a stappare l’incontro con una ripartenza innescata da Igor e concretizzata da Dian Luka. L’Olimpus Roma continua a prendere troppi gol (sono 25 le reti subite, solo nelle ultime sei partite), ma non ha nessun problema a farne: doppio Marcelinho e risultato capovolto. Il 2-1 dura 17”: Patias approfitta di un palla sanguinosa giocata in orizzontale da Dimas, Salas concretizza un’altra ripartenza, et voila il 2-3 è servito. Le occasioni da gol, da una parte e dall’altra, non si contano, l’Olimpus Roma trova il 3-3 con il quale si va al riposo complice un erroraccio di Salas e la rete da due passi di Bagatini. Si continua a giocare a viso aperto anche nella ripresa, Marcelinho in apertura segna il 4-3 dell’Olimpus Roma, grazie a un super assist di Tres Rudinei, uno dei migliori in campo. Immediata, tanto per cambiare, la replica vesuviana: conclusione di Patias, sul secondo palo c’è solo Dian Luka che appoggia in rete il pallone del 4-4.

Una mossa che non paga

Entra Cutrupi e con una gran bella girata spezza nuovamente l’equilibrio, per l'ultima volta. Scarpitti perde Igor per un brutto infortunio a un ginocchio e a 3’52” dal termine si gioca la carta del 5vs4, con Cesaroni portiere di movimento. La mossa non paga: il San Giuseppe sbaglia nel giro-palla, Joselito ne approfitta subito e dalla sua metà centra una porta vuota. E’ il 6-4 che decide DI FATTO l’incontro, a 43” dal termine il definitivo 7-4 ancora di Cutrupi.

Il riepilogo

Questi i risultati della decima giornata di Serie A New Energy: Sandro Abate Avellino-Meta Catania 3-1, Città di Melilli-Fortitudo Pomezia non disputata, 360GG Monastir-Italservice Pesaro 3-4, Came Dosson-Ciampino Aniene 6-3, Petrarca-Nuova Comauto Pistoia 3-8, Futsal Pescara-L84 1-1, Feldi Eboli-Napoli Futsal 4-6, Olimpus Roma-Real San Giuseppe 7-4. Classifica: Napoli Futsal 27, Olimpus Roma 23, Feldi Eboli 19*, Futsal Pescara* Sandro Abate Avellino 18, Came Dosson 17, Meta Catania e L84 14, Real San Giuseppe 13, Italservice Pesaro e 360GG Monastir 12, Ciampino Aniene 10, Fortitudo Pomezia* e Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia 6**, Città di Melilli 1*. *una partita in meno. ** un punto di penalizzazione.