We Are Futsal, We Are Young: il doppio rilancio della community VIDEO

Una domenica bestiale, anche se il futsal giocato (maschile) ha disputato tutta la prima giornata di ritorno di regular season, fra venerdì e sabato. Come se non bastassero le sorprese per un campionato di Serie A (sia maschile che femminile) all’insegna dell’incertezza, ecco la nuova iniziativa legata al mondo del calcio a 5, che apre il 2023 con l’importante rilancio della campagna marketing per la riuscitissima "We Are Futsal", la community nata per promuovere valori ed emozioni di questa disciplina.