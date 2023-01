Falconara c'è: le 4 sorelle di nuovo in 3 punti. Turno pro Rovigo Orange

Le quattro sorelle continuano a catalizzare il massimo campionato di calcio a 5 al femminile. Il Città di Falconara mette da parte la cocente delusione per la mancata qualificazione nella Final Four di quella Coppa Italia sempre vinta nelle due stagioni, andando a vincere a Scandicci contro il sorprendente Pelletterie, peraltro in grande forma. Inizio equilibrato con il botta e risposta Taty-Teggi, ma Nathalia Rozo permette alle Falchette di Neri di tornare in vantaggio e chiudere la prima frazione sul 2-1. Nella ripresa s’accende Pato Dal’Maz , la rete di Taina lancia definitivamente le Citizens, anche se Giulia Teggi è l’ultima ad arrendersi: Isa Pereira fissa il punteggio sul 5-2. Così il Falconara approfitta del pari nel derby abruzzese fra il Pescara e quel TikiTaka Francavilla che ora condivide il primato di regular season insieme al Bitonto, per riportarsi a tre lunghezze dalla vetta .

KICK OFF E LAZIO, SOLO UN PUNTO

Negli altri incontri della sedicesima giornata, passo indietro da parte del Kick Off, castigatore del Città di Falconara in Coppa Italia: le All Blacks vengono riprese nel finale a Lupari dalla VIP di Andreia Salvador, autrice del 6-6 1’13 dalla fine. Anche la Lazio deve accontentarsi di un pari a Molfetta: il 3-3 è di Beita. In coda è un turno pro Rovigo Orange: Buzignani (doppietta), Cintia Pereira e Dayane da Rocha griffano il 4-0 a un Italcave Real Statte Statte sempre in gravissima difficoltà.

UN CONCENTRATO DI EMOZIONI

Questi i risultati della sedicesima giornata della Serie A Puro Bio: Pescara Femminile-TikiTaka Francavilla 2-2, PSB Irpinia-Bitonto 3-6, Vis Fondi-Audace Verona 0-6, VIP-Kick Off 6-6, Italcave Real Statte-Rovigo Orange 0-4, Pelletterie-Città di Falconara 2-5, Femminile Molfetta-Lazio 3-3. Classifica: Bitonto e TikiTaka Francavilla 41, Pescara Femminile 40, Città di Falconara 28, Kick Off 27, Pelletterie 22, Lazio 21, VIP 20, Audace Verona 18, Rovigo Orange 17, Femminile Molfetta 14, PSB Irpinia 11, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1.

IL POSTICIPO DI SERIE A MASCHILE: PESARO, COSI' NON BASTA

Finisce 1-1 l'atteso posticipo domenicale di Serie A maschile che chiude la diciottesima giornata di regular season. All'Italservice Pesaro non basta il solito guizzo del Brocador Julio De Oliveira (verrà espulso per doppia ammonizione nel finale), la risposta della L84 arriva con Josiko. Un punto che fa molto più comodo ad Alfredo Paniccia (in piena zona playoff) che a Fulvio Colini, a pari punti con il Ciampino Aniene e a rischio playout.

SERIE A2: DOPPIO SKY MATCH

Il doppio SkyMatch di Serie A2 fa felice lo Sporting Sala Consilina. La rete iniziale dell'Itria sveglia la capolista del girone C: si scatenano Volonnino e Brunelli, così tutto cambia, Abdala e ancora Brunelli griffano il 6-1 che riporta la squadra di Oliva a +7 sul Pirossigeno Cosenza. Nell'altro posticipo del girone B trasmesso sempre da Sky in una'altra giornata piena di di futsal, appassionante 3-3 fra AP Aversa e Cus Molise. Sembra tutto facile per i campani avanti 3-0 all'intervallo con De Crescenzo, De Lucia e Frosolone (AP). Ma nella ripresa La Bella e doppio Triglia firmano una clamorosa rimonta.