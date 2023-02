L'Olimpus Roma mette pressione al Napoli. Ciampino e Pistoia da copertina

Aspettando il doppio imperdibile Sky Match, l' Olimpus Roma mette pressione alla capolista Napoli impegnata domenica sera nella sfida contro i campioni d'Italia in carica dell'Italservice Pesaro. Sembra tutto facile per i Blues di D'Orto, avanti 3-0 all'intervallo e 4-1 nella ripresa contro il fanalino di coda Città di Melilli. Ma i capitolini staccano la spina, Rizzo realizza due gol in 15 secondi e riapre tutto: finale concitato, i siracusani perdono per espulsione Gianino e Diogo, in precedenza avevano chiuso anzitempo il match sia Bocci, sia Pasqua.

RIECCO IL FUTSAL PESCARA. BENE PANICCIA

Negli altri incontri della diciannovesima giornata della Serie A di futsal, riecco il super Pescara. Trascinati nuovamente da Bukovec, gli adriatici di Despa si riscattano nello scontro diretto con un Sandro Abate annichilito 7-2, un risultato che vale il sorpasso in classifica degli abruzzesi sui Lupi avellinesi. Josiko e Vidal, invece, spingono una L84 di Alfredo Paniccia che regola il pericolante 360GG Monastir con tanto di clean sheet e allunga la sua striscia positiva di risultati utili. Due i super colpi di giornata: uno lo mette a segno il Ciampino Aniene che ribalta 5-4 il Real San Giuseppe conquistando tre punti pesanti i in ottica salvezza, l’altro arriva da Pistoia dove la Nuova Comauto si ribella allo spettro della retrocessione surclassando un Meta Catania in grandissima difficoltà. Fortitudo Pomezia-Came Dosson senza vincitori né vinti: con il 3-3 del PalaLavinium il roster di Julio Fernandez ora è a un solo punto dall’ottavo posto che mette in palio i playoff scudetto, quello di Sylvio Rocha scivola giù dal podio, anche se le altre sono tutte lì.

META CATANIA IN CADUTA LIBERA

Questi i risultati della diciannovesima giornata: L84-360GG Monastir 2-0, Città di Melilli-Olimpus Roma 3-4, Ciampino Aniene-Real San Giuseppe 5-4, Nuova Comauto Pistoia-Meta Catania 7-3, Fortitudo Pomezia-Came Dosson 3-3, Futsal Pescara-Sandro Abate 7-2, Feldi Eboli-Petrarca (05/02, ore 18.15, diretta Sky Sport), Napoli Futsal-Italservice Pesaro (05/02, ore 20.45, diretta Sky Sport). Classifica: Napoli Futsal 42, Olimpus Roma* 40, Futsal Pescara 36, Came Dosson 35, Feldi Eboli e L84 34, Sandro Abate 31, Real San Giuseppe** 26, Fortitudo Pomezia 25, Meta Catania 23, Ciampino Aniene 22, Italservice Pesaro 19, 360GG Monastir 16, Petrarca 15, Nuova Comauto Pistoia** 11, Città di Melilli 4. *tre punti di penalizzazione. **un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, PAZZO ANTICIPO

La Lazio torna al successo nell’anticipo che apre la 17esima giornata della Serie A Puro Bio. Primo tempo choc per le biancoceleste, sotto 0-3 a Fiano. Ma Marchese e Grieco con una doppietta per uno ribaltano tutto nella ripresa, in neanche 8’. Mascia e ancora Marchese firmano il super parziale di 6-0. Inutili nel finale le reti di Valenzano e Balardin: è 6-5. Domenica il resto della giornata.